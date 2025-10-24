Gran folla alle Fiere di Parma per il Job Day | presenti oltre 150 aziende

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran folla alle Fiere di Parma per il Job Day dell’Università di Parma, tradizionale appuntamento d’autunno. Promosso e organizzato dall’Ateneo per favorire il match tra “domanda” di lavoro da parte delle imprese e “offerta” di profili universitari da parte di laureande e laureandi, laureate e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Gran Folla Fiere Parma