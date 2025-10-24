gran finale a miravalle lo show del motocross

di Francesco Tozzi Tutto pronto per l’ultima prova del campionato tosco-umbro di motocross che si terrà domenica 26 ottobre 2025 al circuito di Miravalle. Un finale di stagione di tutto rispetto, visto che scenderanno in pista sul tracciato montevarchino le categorie MX1 e MX2 Rider, Expert, Fast, Elite; 125 Junior e Senior; Challenge MX1 MX2; Femminile; Veteran, Super Veteran e Master. Domani la pista sarà aperta per gli allenamenti e per gli iscritti alla gara è prevista una grande lotteria con ricchi premi. Al Miravalle Circuito, gestito dal Moto Club Brilli Peri, sarà sempre attivo il servizio di ristoro con prodotti delle aziende agricole del territorio a km 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

