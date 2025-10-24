GP Messico prime libere | la Ferrari di Leclerc è la più veloce

Secondo è Kimi Antonelli, dietro di lui, Hülkenberg. Quarto tempo per il leader del Mondiale, Piastri, che ha preso parte alla sessione a differenza dei rivali per il titolo Norris e Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Messico, prime libere: la Ferrari di Leclerc è la più veloce

Altre letture consigliate

F1, Ferrari: “Antonio Fuoco sostituirà Hamilton nelle prime libere in Messico” Dopo 16 anni, un pilota italiano torna a guidare la “Rossa” in un weekend di Gran Premio - facebook.com Vai su Facebook

#F1, #Ferrari: “Antonio Fuoco sostituirà Hamilton nelle prime libere in Messico” Dopo 16 anni, un pilota italiano torna a guidare la “Rossa” in un weekend di Gran Premio - X Vai su X

GP Messico, prime libere: la Ferrari di Leclerc è la più veloce - Quarto tempo per il leader del Mondiale, Piastri, che ha preso parte alla sessione a differenza dei rivali per il titolo Norris e Verstappen ... Segnala gazzetta.it

F1 Gp Messico: le prove libere. Leclerc il più veloce davanti ad Antonelli e Hulkenberg. Antonio Fuoco ultimo - In Messico prime prove libere con nove rookie in pista: quarto Oscar Piastri. Si legge su corriere.it

F1: GP del Messico, prime libere a Leclerc, secondo Antonelli - Al termine di un primo turno di prove libere infarcito di rookie al posto dei piloti titolari, Charles Leclerc sigla il miglior tem ... Riporta napolimagazine.com