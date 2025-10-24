GP Messico prime libere | la Ferrari di Leclerc è la più veloce

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo è Kimi Antonelli, dietro di lui, Hülkenberg. Quarto tempo per il leader del Mondiale, Piastri, che ha preso parte alla sessione a differenza dei rivali per il titolo Norris e Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

