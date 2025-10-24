Gp Messico 2025 orari e dove vederlo in tv

Città del Messico (Messico), 24 ottobre 2025 - La Formula 1 è pronta ad un back-to-back, con il secondo week-end di gara consecutivo. Archiviato il Gran Premio degli Stati Uniti d'America ad Austin, il Circus si sposta a sud, per la precisione in Messico. Max Verstappen proverà a mantenere aperto il mondiale contro i due piloti della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, che si contendono l'alloro in questo esatto ordine di classifica. L'olandese campione in carica proverà ad inserirsi come terzo incomodo fino alla fine, dopo aver rosicchiato più di 60 punti dal rivale australiano negli ultimi appuntamenti e a cinque corse dalla fine del mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gp Messico 2025, orari e dove vederlo in tv

