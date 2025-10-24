Napoli è la terza città metropolitana di Italia con circa 950mila cittadini residenti in costante diminuzione per overtourism (oltre 23 milioni di turisti in transito tra porto e aeroporto in pieno centro storico = + 45 % negli ultimi tre anni!) e malattie mortali da inquinamento e traffico. Napoli detiene, infatti, il record di incidenza e mortalità per cancro ma il suo registro tumori, unico della Campania (Asl Na 1), non fornisce i dati suddivisi per distretto sanitario: chi vive a Napoli est-Porto non sa quanti anni in meno vive rispetto a chi vive nel “posto al sole” di Posillipo. Napoli ha il record nazionale 2025 per mortali biossidi di azoto dovuti principalmente al Porto che (record europeo) non elettrifica le banchine ma fa attraccare le navi più grandi d’Europa a motori accesi che valgono ognuna oltre 50mila auto diesel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Good morning VietNap! Solo record per Napoli: pm10, biossidi, auto e mortalità