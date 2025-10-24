Golf un quartetto al comando del Bank of Utah Championship dopo la prima tornata Bene Francesco Molinari

I golfisti del PGA Tour riprendono dopo una settimana di pausa dando inizio al Bank of Utah Championship (montepremi 6 milioni di dollari). L’evento è uno dei più giovani del panorama internazionale essendo giunto soltanto alla seconda edizione. Prima tornata disturbata dalle condizioni climatiche che ne hanno ritardato il pieno svolgimento. Per questo motivo la classifica è più che parziale con diversi protagonisti che devono ultimare il primo round. In testa alla leaderboard troviamo un quartetto con lo score di -6 (65 colpi) composto dal danese Thorbjorn Olesen (foto), dallo svedese Jesper Svensson, e dagli americani David Lipsky ed Austin Cook. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, un quartetto al comando del Bank of Utah Championship dopo la prima tornata . Bene Francesco Molinari

Scopri altri approfondimenti

#FAF2025 Grande successo ieri pomeriggio all'Auditorium della Centrale Idroelettrica di Malnisio con un bellissimo tutto esaurito per il Florence Acco Quartet! Il giovane quartetto ha regalato al numeroso pubblico un concerto davvero indimenticabile, - facebook.com Vai su Facebook

Golf Alps Tour, Maestroni al comando - Jacopo Vecchi Fossa è 11° a soli tre colpi dalla vetta Il Golf Nazionale Alps Open si apre all'insegna dello spettacolo. Riporta quotidiano.net

Golf: DP World Tour, quartetto azzurro al Qatar Masters - Il DP World Tour resta in Medio Oriente per il Commercial Bank Qatar Masters, torneo al quale prenderanno parte quattro giocatori azzurri: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Golf: Aberg resta al comando in Scozia, Manassero è 8/o - Ludvig Aberg a North Berwick resta al comando della classifica dello Scottish Open e insegue il secondo titolo in carriera sul DP World Tour e sul PGA Tour, il primo in un evento delle Rolex Series. Come scrive ansa.it