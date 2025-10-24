I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del Genesis Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nato nel 2017 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo e Korean Tour. A metà gara sono ben 8 gli uomini al comando della leaderboard. Classifica cortissima con 52 partecipanti che virano con punteggi al di sotto del par in grado di lottare per la vittoria finale. Con lo score di -6 (136 colpi) troviamo in vetta il francese Tom Vaillant, l’inglese Alex Fitzpatrick, lo spagnolo Nacho Elvira, il cinese Li Haotong, il neozelandese Daniel Hillier ed i sudcoreani Im Sungjae, Song Minhyuk e Lee Junghwan. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, un gruppone condivide la vetta del Genesis Championship a metà gara. Pavan e Migliozzi tra i migliori