Gol Cuadrado | clamoroso scherzo del destino a San Siro l’ex Juve pareggia in Milan Pisa davanti ad…Allegri! L’episodio a tinte ex bianconere

Gol Cuadrado: scherzo del destino a San Siro, l'ex Juve ha pareggiato in Milan Pisa davanti al suo ex allenatore Massimiliano Allegri. Uno scherzo del destino per il Milan. Nella sfida contro il Pisa, i rossoneri vengono raggiunti sull'1-1 da un gol dal dischetto che porta una firma a dir poco particolare: quella di Juan Cuadrado, grande ex della Juventus e "pupillo" proprio di Massimiliano Allegri. Leao illude, Cuadrado risponde. La partita si era messa sui binari giusti per la squadra capolista.

