Gol bellissimo e la porta esplode poi il blackout | è tutto vero in Messico
Agustín Palavecino incanta il pubblico: il centrocampista argentino, in prestito dal Talleres Córdoba, questa notte ha firmato un gol spettacolare da fuori area nel 1-1 tra Necaxa e Cruz Azul nel campionato messicano. Iconico il gioco pirotecnico e di luci dopo la rete segnata dall'argentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cristiano Ronaldo sbaglia un gol a porta vuota: si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci - Ittihad: il cinque volte Pallone d’oro calcia fuori da posizione favore e si mette le mani nei capelli, non riesce a crederci ... Lo riporta fanpage.it