Gol bellissimo e la porta esplode poi il blackout | è tutto vero in Messico

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agustín Palavecino incanta il pubblico: il centrocampista argentino, in prestito dal Talleres Córdoba, questa notte ha firmato un gol spettacolare da fuori area nel 1-1 tra Necaxa e Cruz Azul nel campionato messicano. Iconico il gioco pirotecnico e di luci dopo la rete segnata dall'argentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

