Goggia pensiero gigante La pressione un privilegio

L’INTERVISTA. Sofia alla vigilia della prima gara a Soelden: «Se la senti vuol dire che sei forte. Sto benissimo e punto al podio tra le porte larghe. Le Olimpiadi? Non farò correre la testa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Goggia, pensiero gigante. «La pressione un privilegio»

