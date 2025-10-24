Goggia pensiero gigante La pressione un privilegio

Ecodibergamo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Sofia alla vigilia della prima gara a Soelden: «Se la senti vuol dire che sei forte. Sto benissimo e punto al podio tra le porte larghe. Le Olimpiadi? Non farò correre la testa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

goggia pensiero gigante la pressione un privilegio

© Ecodibergamo.it - Goggia, pensiero gigante. «La pressione un privilegio»

Altre letture consigliate

goggia pensiero gigante pressioneGoggia, pensiero gigante. «La pressione un privilegio» - Sofia alla vigilia della prima gara a Soelden: «Se la senti vuol dire che sei forte. Lo riporta ecodibergamo.it

Sofia Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" - Pronta per il gigante donne di Soelden: la regina delle velocità a cinque cerchi ci racconta come si è preparata, le sue ambizioni e i suoi sogni ... Riporta tuttosport.com

goggia pensiero gigante pressioneGoggia: "Senza Brignone vivrò in una bolla. La Coppa, la tesi, i Giochi... e se vinco non mi ritiro" - Obiettivo o antipasto, la Coppa del Mondo di sci alpino scatta logicamente nel segno di Milano Cortina, l’Olimpiade che a febbraio animerà le piste ampezzane e di Bormio. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Goggia Pensiero Gigante Pressione