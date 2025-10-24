A cinquant’anni dall’uscita del film, il pubblico rivivrà l’intensità delle atmosfere oscure di Profondo Rosso, accompagnato dal vivo dalle sonorità dei Goblin. Deep Red production in collaborazione con Legend Club Milano, Soundsrock Agency, RocknRolla Eventi e Mostro Production presenta: 50° Anniversario di Profondo Rosso, un evento unico e irripetibile arriva al Teatro Italia di Roma, una delle location più affascinanti e suggestive della Capitale: Claudio Simonetti’s Goblin celebrano il capolavoro di Dario Argento con un’esperienza sonora e visiva senza precedenti. A cinquant’anni dall’uscita del film che ha segnato la storia del cinema e della musica, il pubblico rivivrà l’intensità delle atmosfere oscure e magnetiche di Profondo Rosso, accompagnato dal vivo dalle inconfondibili sonorità dei Goblin, guidati dal Maestro Claudio Simonetti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Goblin, al Teatro Italia l’evento per il 50º anniversario di Profondo Rosso