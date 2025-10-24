Glicoleico | il tuo alleato ideale per una pelle idratata e luminosa

L'acido glicolico è un esfoliante altamente efficace che promuove l'idratazione della pelle e ne migliora visibilmente l'aspetto. Grazie alle sue proprietà esfolianti, favorisce un incarnato più luminoso e levigato, rendendolo un ingrediente chiave nei trattamenti per la cura della pelle. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Glicoleico: il tuo alleato ideale per una pelle idratata e luminosa

