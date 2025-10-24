Gli Usa bloccano la tassa globale sull’emissioni delle navi e l’Onu rinvia la decisione di un anno

L’Organizzazione marittima internazionale (IMO), agenzia delle Nazioni Unite responsabile della regolamentazione del trasporto marittimo mondiale, ha deciso di rinviare di un anno la votazione sulla proposta di introdurre una tassa globale sul carbonio per il settore navale. L’iniziativa, considerata da molti un passo cruciale verso la decarbonizzazione dei trasporti, avrebbe rappresentato la prima tassa internazionale al mondo sulle emissioni di CO? applicata a un intero comparto industriale. La mozione di rinvio, presentata dall’Arabia Saudita e sostenuta da Singapore, è stata approvata con 57 voti favorevoli e 49 contrari, dopo quattro giorni di negoziati intensi presso la sede londinese dell’IMO. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gli Usa bloccano la tassa globale sull’emissioni delle navi e l’Onu rinvia la decisione di un anno

News recenti che potrebbero piacerti

Resta la tassa sugli affitti brevi. Uno schiaffo in Manovra a Lega e FI - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Tajani blocca la tassa su extraprofitti delle banche: “Concetto da Unione sovietica” - X Vai su X

Gli Usa bloccano la tassa globale sull’emissioni delle navi e l’Onu rinvia la decisione di un anno - L’Organizzazione marittima internazionale (IMO), agenzia delle Nazioni Unite responsabile della regolamentazione del trasporto marittimo ... msn.com scrive

Usa e petro-Stati fanno rinviare la prima tassa globale sulle emissioni in mare. Vincono le minacce di Trump - Stati hanno bloccato la prima tassa mondiale sulle emissioni marittime con pressioni e minacce di ritorsioni ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Navi, gli Usa dicono no alla tassa sul carbonio - Scontro all’Imo sul Net Zero Framework: gli Stati Uniti respingono la tassa globale sulle emissioni, Arabia Saudita e grandi produttori di petrolio si ... Secondo repubblica.it