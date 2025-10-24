Gli ultimi 20 anni di Roberto Rossellini alla Festa del Cinema La figlia Isabella | Oggi farebbe i TikTok

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omaggio al grande regista italiano, un viaggio inconsueto nella psiche di Rossellini, costruito interamente su materiali - in gran parte inediti - provenienti da archivi internazionali.“Roberto Rossellini. Più di una vita” è il film di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ultimi 20 anni robertoGli ultimi 20 anni di Roberto Rossellini alla Festa del Cinema. La figlia Isabella: "Oggi farebbe i TikTok" - Isabella Rossellini ai giornalisti: "Mio padre ha sempre sostenuto che non è lo stile quello che conta, ... Si legge su romatoday.it

ultimi 20 anni robertoRoberto Rossellini - Più di una vita, un appassionante romanzo che racconta gli ultimo 20 anni del regista - Un lavoro ricco di materiali e di grande vicinanza – intellettuale e umana – nei confronti del cineasta. Scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi 20 Anni Roberto