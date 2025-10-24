Gli spari a Capodanno i rubinetti d' oro e le donne | Asprilla il maledetto felice

Genio e sregolatezza, poteva diventare un fuoriclasse. Fra notti emiliane, stravaganze e follie è rimasto "solo" un campione. Che stregò Parma. Faustino è stato il simbolo di un calcio genuino, fatto di talento, istinto e imperfezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli spari a Capodanno, i rubinetti d'oro e le donne: Asprilla, il maledetto felice

