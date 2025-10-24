GLI SHOW 2026 DI RAI1 | TALI E QUALI THE VOICE KIDS E POI IL VUOTO PER ORA ALMENO
Siamo ancora in autunno e Rai1 si divide tra Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. Poi Arriverà The Voice Senior. Nel 2026 sono segnati solo due show, poi “il vuoto”. Un vuoto ben segnalato dai palinsesti Rai che hanno ancora le caselle da riempire. Se ne parlerà dal 26 ottobre riferisce Affari Italiani e i direttori di genere faranno tutte le loro proposte. I posti già assegnati da tempo, a partire da gennaio 2026, subito dopo le festività natalizie, sono al venerdì Tali e Quali con Nicola Savino (Carlo Conti in giuria, almeno alla premiere). Al sabato per sfidare C’è Posta per Te scende in campo Antonella Clerici con The Voice Kids. 🔗 Leggi su Bubinoblog
