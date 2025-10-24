Gli OPPO Find X9 sono già acquistabili in Italia | ecco prezzi ed etichette energetiche

A pochi giorni dall'annuncio per il mercato italiano, OPPO Find X9 e Find X9 Pro sono già in vendita sul sito di una nota catena. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gli OPPO Find X9 sono già acquistabili in Italia: ecco prezzi ed etichette energetiche

Contenuti che potrebbero interessarti

Oppo Find X9 già in vendita in Italia, ecco i prezzi. Ottimismo per la batteria - X Vai su X

3x ? 6x ? 10x Avvicinati all’azione con una nitidezza incredibile #OPPOFindX9Series #OPPOConcertPhone - facebook.com Vai su Facebook

Oppo Find X9 e X9 Pro in vendita in Cina: debutto globale il 28 ottobre a Barcellona - Oppo Find X9 e X9 Pro in vendita in Cina: Oppo Find X9 e X9 Pro in vendita in Cina: debutto globale il 28 ottobre a Barcellona. Segnala cellulare-magazine.it

Importazione di Oppo Find X9 Pro: Prezzi in euro, confronto tra i negozi online e aspetti negativi - Purtroppo, sembra che Oppo non lancerà ufficialmente il bel modello rosso della serie Find X9 in Europa, almeno secondo una recente fuga di notizie. Riporta notebookcheck.it

Oppo Find X9 e Find X9 Pro appaiono in colori tenui per il lancio globale prima del rilascio ufficiale - Un leaker ha condiviso le foto ufficiali dei nuovi flagship di Oppo nei loro colori di lancio globali. Si legge su notebookcheck.it