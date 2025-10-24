Gli operai Manelli si fermano ancora l' azienda annuncia i pagamenti per lunedì

Continuano gli scioperi dei lavoratori della Manelli che attendono, in un tira e molla con l’azienda, il pagamento degli stipendi di settembre. Oggi altre due ore di sciopero alternate a due ore di assemblee sono state proclamate in tutti i cantieri. E lunedì si terrà uno sciopero di 4 ore con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it