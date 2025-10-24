Gli operai Manelli si fermano ancora l' azienda annuncia i pagamenti per lunedì

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli scioperi dei lavoratori della Manelli che attendono, in un tira e molla con l’azienda, il pagamento degli stipendi di settembre. Oggi altre due ore di sciopero alternate a due ore di assemblee sono state proclamate in tutti i cantieri. E lunedì si terrà uno sciopero di 4 ore con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Niente stipendio da settembre, scioperano gli ottanta operai della Manelli - PALERMO – Continuano i problemi per i lavoratori della Manelli che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l’azienda. Come scrive msn.com

Stipendi non pagati da settembre, scioperano gli 80 operai della Manelli: “L’azienda rispetti gli impegni” - Continua l’incubo per i lavoratori della Manelli, che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l’azienda. mondopalermo.it scrive

Manelli, sciopero di 3 ore nei cantieri in corso a Palermo. Fillea, Filca, Feneal: “Stipendi non pagati da settembre” - Palermo 23 ottobre 2025 – Continua l’incubo per i lavoratori della Manelli, che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l’azienda. Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Operai Manelli Fermano Azienda