Gli lascia in eredità il patrimonio ma lui non lo sa | si cerca tra Trieste e Padova il figlio non riconosciuto di un anziano svedese

Potrebbe ricevere un'ingente eredità di cui non sapeva nulla, oppure realizzare un giorno di aver perso tutto perché nessuno è riuscito a contattarlo. È la storia di un bambino nato a Trieste alla fine degli anni '50, che ora avrebbe 67 anni, comparso a sorpresa nel testamento di un anziano svedese morto durante il covid. Come scrive l'edizione veneta del Corriere della Sera, l'uomo si chiama Malcom, nato in Guyana e poi trasferitosi in Svezia. È stato lui ad aver messo nero su bianco il lascito per un figlioletto mai riconosciuto, nato in gioventù da una ragazza triestina che aveva incontrato a Londra.