È tempo di curiosità e avventura al Parco Zoo Falconara, dove la caccia alle zucche, in programma domenica e nel weekend dell’1 e del 2 novembre, sarà il cuore pulsante della Halloween Edition, l’appuntamento più atteso dell’autunno per famiglie e bambini. I posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito della struttura. Con partenza alle 11, l’iniziativa coinvolgerà i piccoli visitatori dai cinque anni in su, in compagnia di un adulto, in un percorso di circa un’ora lungo i sentieri del giardino zoologico. Una sfida a squadre che metterà alla prova intuito, collaborazione e intraprendenza: i partecipanti andranno alla ricerca delle zucche colorate di carta e prepareranno gli arricchimenti destinati agli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi di Halloween al Parco Zoo: c’è anche la caccia alle zucche