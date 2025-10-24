Con la Festa dello Sport, ieri in Aula Magna, Unimore ha celebrato studentesse e studenti del programma Unimore Sport Excellence, che si sono distinti nell’ultimo anno accademico per meriti sportivi. "Ritengo che questa sia per voi un’esperienza formativa e un ricordo bellissimo di interazioni, oltre alla possibilità di misurare sé stessi verso nuovi traguardi", ha detto in apertura di cerimonia il rettore Carlo Adolfo Porro. Ammessi all’ultima edizione, 98 studenti dei quali 52 atleti e 46 atlete, che sono stati impegnati nelle competizioni sportive nazionali e internazionali di più alto livello sia in ambito studentesco che assoluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli atleti eccellenti. Unimore premia gli studenti-sportivi: "Orgogliosi di voi"