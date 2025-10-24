Gli allievi del corso Ots del Cedifop sabato in azione per ripulire il mare della Cala

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato prossimo, a partire dalle ore 9, il porticciolo della Cala di Palermo sarà teatro dell’iniziativa “Cleanup fondali marini - Onda Pulita”, un evento dedicato alla salvaguardia dell’ambiente marino che vedrà protagonisti gli allievi del corso di Operatore Tecnico Subacqueo del Centro Studi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Gli allievi del 198esimo corso giurano in Accademia - I duecentoquattro allievi ufficiali schierati nel cortile d’onore hanno prestato giuramento dinanzi al comandante dell’Accademia Militare Salvatore Camporeale Modena, 18 febbraio 2017 – Si è tenuta in ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allievi Corso Ots Cedifop