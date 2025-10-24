Gli allievi del corso Ots del Cedifop sabato in azione per ripulire il mare della Cala
Sabato prossimo, a partire dalle ore 9, il porticciolo della Cala di Palermo sarà teatro dell’iniziativa “Cleanup fondali marini - Onda Pulita”, un evento dedicato alla salvaguardia dell’ambiente marino che vedrà protagonisti gli allievi del corso di Operatore Tecnico Subacqueo del Centro Studi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
