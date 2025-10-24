Gli alberi diventati monumenti Patriarchi verdi dal lento respiro | Da secoli ci regalano ossigeno
I più antichi c’erano già quando nacque Raffaello Sanzio. Erano centenari quando Giacomo Leopardi guardava l’Infinito, oltre l’ermo colle di Recanati. I più giovani hanno assistito al passaggio di Napoleone Bonaparte, ai cambiamenti che ha portato l’Unità d’Italia. Sono sopravvissuti agli interventi di deforestazione, ai bombardamenti, ai piani di sviluppo urbanistico del Dopoguerra, stanno resistendo a un clima che cambia. Sono ancora qui, fermi al loro posto, in un mondo che in pieno Antropocene – l’epoca geologica in cui l’impatto umano sull’ambiente è diventato la forza dominante che modifica il pianeta – ha vissuto e sta vivendo trasformazioni profondissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
