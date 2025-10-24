Gli affari con la droga e le chat criptate | condanna definitiva per il boss Giuseppe Calvaruso

Ad inchiodarlo per un maxitraffico di droga tra la Spagna e le piazze di spaccio di Pagliarelli erano state anche una serie di chat su una piattaforma criptata che inizialmente erano state però dichiarate inutilizzabili consentendogli di uscire indenne da uno dei processi che lo vede coinvolto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

