Gli 8 candidati di Noi di Centro | ci sono 4 donne

Casertanews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata la lista Noi di Centro-Noi Sud. Il segretario nazionale Clemente Mastella e il coordinatore regionale Pasquale Giuditta hanno annunciato di aver depositato in tribunale la lista per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre.Per quanto riguarda la circoscrizione casertana, gli 8. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: 8 Candidati Centro Sono