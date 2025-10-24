Giustizia nell’epoca dei social | incontro a Siderno

Come cambia il concetto di giustizia nell’epoca dei social e della comunicazione digitale? È possibile conciliare la verità raccontata dai media con quella che emerge nelle aule di tribunale? Di questi temi si discuterà sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 16, presso il Centro Polifunzionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

