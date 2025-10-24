Giustizia | La voce chiara e forte di chi si sta mettendo in gioco per un sistema giudiziario migliore e più giusto

Laverita.info | 24 ott 2025

Giustizia affronta il dibattito sulle grandi trasformazioni del diritto, della società e delle istituzioni. Un progetto editoriale che sceglie l’analisi al posto del clamore e il dialogo come metodo. Perché la giustizia non è solo materia giuridica, ma coscienza civile: è la misura della democrazia e la bussola che orienta il Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info

