Giunta l?agricoltura va alla Lega FdI si tiene economia e bilancio Trattative in dirittura d?arrivo | definiti i 6 assessori e le deleghe
ANCONA Trattative in dirittura d?arrivo per la composizione della giunta regionale che darà di fatto il via al mandato bis del presidente Acquaroli. In estrema sintesi la giornata. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Con un passo concreto verso il sostegno del settore agricolo locale, il Comune di Terlizzi rende noto l’istituzione del Tavolo Agricoltura, come deliberato dalla Giunta Comunale con la delibera n. 195 del 16 ottobre 2025, immediatamente esecutiva. L’annunci - facebook.com Vai su Facebook
Nuova giunta: che duello sull’Agricoltura, Acquaroli stoppa Carloni. La Lega vuole per sé la pesante delega, ma FdI respinge la richiesta - Quello che porta all’ottavo piano di Palazzo Raffaello sta diventando infinito. Si legge su msn.com
FdI contro Lega, non se ne esce: altra fumata nera sulla giunta regionale - Le consultazioni romane per la formazione della nuova giunta regionale sono ... Segnala msn.com
Il giorno del vertice di maggioranza, FdI mette nel mirino anche la Lega - PALERMO – Tre giorni per far decantare il clamore dello scontro andato in scena all’Ars durante la manovra. Come scrive livesicilia.it