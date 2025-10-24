Uscito da pochi giorni dalla Casa più spiata d’Italia, l’ex concorrente si racconta in un’intervista esclusiva, tra legami intensi, scelte difficili e una connessione che (ancora oggi) lo lega a Grazia Kendi. È uscito dalla porta rossa con lo sguardo di chi sa di aver detto tutto, senza filtri. Giulio Carotenuto, il giovane odontoiatra campano che ha conquistato il pubblico del Grande Fratello con la sua pacatezza e il suo modo autentico di stare in scena, si lascia alle spalle le luci del reality per tornare alla vita reale. Il suo percorso nella Casa è stato breve ma intenso, segnato da relazioni sincere e da un modo diverso di vivere il gioco, lontano dalle strategie e dalle maschere che spesso popolano il mondo dei reality. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Giulio Carotenuto rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: "Grazia? Ha avuto paura. Io ho scelto la verità"