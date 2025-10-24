“ È scomparso a causa di un malore improvviso, Giuliano Besson, imprenditore ed ex discesista della Valanga Azzurra. Aveva 75 anni. Dopo l’addio agli sci aveva fondato il suo marchio d’abbigliamento e, di recente, scritto un’autobiografia”. Lo annuncia la Fisi con una nota pubblicata sul suo sito web. Il ricordo della Federazione Sci. “ Besson prese parte ai Giochi Olimpici invernali di Sapporo 1972, validi anche come Mondiali e fu la sua unica presenza olimpica” – si legge ancora. “Si piazzò 11esimo nella discesa libera, e sempre quell’anno, vinse il titolo italiano nella stessa specialità. In Coppa del Mondo ottenne il primo risultato di rilievo il 15 marzo dello stesso anno in Val Gardena, quando fu 7º sempre nella sua specialità preferita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giuliano Besson, è morto l’ex discesista della Valanga azzurra per un malore improvviso