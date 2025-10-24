Paura a Giugliano, dove in via Santa Caterina da Siena diverse piante sono improvvisamente crollate, finendo sui fili dell’alta tensione. Solo la presenza dei cavi elettrici ha impedito che gli arbusti precipitassero completamente sull’asfalto, evitando possibili conseguenze gravi per automobilisti e pedoni. Giugliano, albero crolla sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, piante crollano sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina da Siena