Giugliano piante crollano sui fili dell’alta tensione | tragedia sfiorata in via Santa Caterina da Siena

Teleclubitalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Giugliano, dove in via Santa Caterina da Siena diverse piante sono improvvisamente crollate, finendo sui fili dellalta tensione. Solo la presenza dei cavi elettrici ha impedito che gli arbusti precipitassero completamente sull’asfalto, evitando possibili conseguenze gravi per automobilisti e pedoni. Giugliano, albero crolla sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

