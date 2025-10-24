Giugliano paura nella notte | due auto e uno scooter in fiamme

Paura ieri sera, giovedì 23 ottobre, a Giugliano, dove due auto e uno scooter sono stati avvolti dalle fiamme in via Aristide Gabelli, traversa di via Colonne. L’incendio è divampato in tarda serata, in un’area privata dove i veicoli erano parcheggiati. Sul posto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, paura nella notte: due auto e uno scooter in fiamme

Altre letture consigliate

Senza paura e senza ansia…. VINCERE Sabato 18 ottobre ore 17:30 Latina - Giugliano #latina #giugliano #LegaPro - facebook.com Vai su Facebook

Due auto e uno scooter in fiamme nella notte: erano della stessa famiglia - Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Aristide Gabelli per due auto e uno scooter in fiamme. Secondo napolitoday.it

Paura a Giugliano, fiamme in un appartamento del centro storico - Per cause ancora da accertare c’è stato un principio di incendio in un appartamento dovevicono duedue person ... Si legge su internapoli.it

Giugliano, azienda opera di notte per evitare i controlli: scoperto furto e gravi irregolarità - Un’operazione che ha portato alla scoperta di gravi irregolarità in un’azienda di fabbricazione di buste di plastica situata nella zona ASI Giugliano Qualiano. Secondo ilmattino.it