Giugliano albero crolla sui fili dell’alta tensione | tragedia sfiorata in via Santa Caterina da Siena

24 ott 2025

Paura a Giugliano, dove in via Santa Caterina da Siena un albero è improvvisamente crollato, finendo sui fili dellalta tensione. Solo la presenza dei cavi elettrici ha impedito che l’arbusto precipitasse completamente sull’asfalto, evitando possibili conseguenze gravi per automobilisti e pedoni. Giugliano, albero crolla sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

