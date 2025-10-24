Giugliano albero crolla sui fili dell’alta tensione | tragedia sfiorata in via Santa Caterina da Siena
Paura a Giugliano, dove in via Santa Caterina da Siena un albero è improvvisamente crollato, finendo sui fili dell’alta tensione. Solo la presenza dei cavi elettrici ha impedito che l’arbusto precipitasse completamente sull’asfalto, evitando possibili conseguenze gravi per automobilisti e pedoni. Giugliano, albero crolla sui fili dell’alta tensione: tragedia sfiorata in via Santa Caterina da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Approfondisci con queste news
Domenica 19 ottobre Napoli Half Marathon in gara con i nostri colori: Pasquale Ummarino, Ciro Giugliano, Alberto Galdieri, Vincenzo Zampella, Giovanni D'Isa, Antonio Mazzotti, De Stefano Vincenzo e Francesco, Giuseppe Di Giuseppe, Antonio Reggio, Luis - facebook.com Vai su Facebook
MATCHDAY Giugliano Ore 14:30 Stadio “Alberto De Cristofaro" Giugliano in Campania #CataniaFC - X Vai su X