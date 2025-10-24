Giufà e il mare in scena alla Casa di Pulcinella

Baritoday.it | 24 ott 2025

Da Calvino con le musiche di Ambrogio Sparagna lo spettacolo del Centro Rat, che ad oggi conta circa 800 repliche, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti.Giufà e il mare” del Centro Rat in scena alla Casa di Pulcinellasabato 25 e domenica 26 ottobre ore 18.00Uno spettacolo per grandi e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

