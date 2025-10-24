Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 14:00 italiane Stadio: Estadi Montilivi (Girona) Sfida pesante in zona salvezza: il Girona cerca continuità davanti al proprio pubblico, l’Oviedo vuole sbloccarsi in trasferta e guadagnare ossigeno di classifica. Stato di forma. Girona: avvio complicato, poi qualche segnale di ripresa con punti raccolti nelle ultime uscite. Difesa ancora da registrare, ma in casa l’intensità è in crescita.. Real Oviedo: rendimento altalenante, pochi gol fatti e gara spesso giocata di contenimento. Pericoloso sulle transizioni e sulle palle inattive.. Team news (indicative). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Girona–Real Oviedo: preview, probabili formazioni e pronostico