Girona-Oviedo sabato 25 ottobre 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Catalani vittoriosi a Montilivi?

Il finale del derby è stato amarissimo: il Girona si è inchinato al Barcellona proprio sull’ultimo pallone della gara ma la squadra di Michel può prendere fiducia dopo la prestazione offerta a Montjuic e caricarsi per una sfida che può rivelarsi fondamentale per il prosieguo della stagione. Sabato pomeriggio, infatti, a Montilivi arriverà l’Oviedo: los Carbayones . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Girona-Oviedo (sabato 25 ottobre 2025 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Catalani vittoriosi a Montilivi?

