Giovanni Pernice innamorato | la bellissima sorpresa per Bianca Guaccero

Lo scorso anno, proprio di questi tempi, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero iniziavano a mostrare un'intesa molto forte sulla pista di Ballando con le stelle. Con il passare delle settimane, giorno dopo giorno, prova dopo prova, il legame della coppia si è fatto sempre più saldo fino a sfociare. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tutta la sensualità e il sex appeal finalmente sprigionate da Francesca Fialdini nella salsa con Giovanni Pernice. Francesca per noi ha già vinto! La migliore! - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni Pernice: “Fammi mandare un saluto a Bianca” Milly: “È un momento difficile per la tua grande perdita. Ti vogliamo bene davvero” Un fortissimo abbraccio a Bianca ? #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Bianca Guaccero, gli attacchi di panico e l’amore per Giovanni Pernice: «Sarebbe bello un figlio insieme» - Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice e conduttrice ha raccontato tutto di sè: dagli anni difficili ... Secondo iodonna.it

Grave lutto per Bianca Guaccero, il pensiero di Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero in lutto per la scomparsa del padre: il messaggio commosso di Giovanni Pernice e la vicinanza dei colleghi. Da notizie.it

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la romantica fuga d’amore ai Caraibi: «Amami in ogni dove» - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, un amore nato a Ballando con le stelle L’amore tra la conduttrice e il ballerino è nato sotto i riflettori di Ballando con le stelle. Si legge su iodonna.it