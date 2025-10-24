Giovanni Marieni addio all’alpino cultore della storia

IL LUTTO. Nel 2019 aveva donato al Museo Sestini il fondo fotografico di famiglia: 3mila scatti sulla Grande Guerra vista dal nonno generale, sindaco di Bergamo nel 1920-21. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

