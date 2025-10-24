Giovanna Giammarino riconsegnati ai familiari gli effetti personali della guida turistica morta al Colosseo

È morta al Colosseo mentre stava lavorando. Era la scorsa estate quando la guida turistica Giovanni Maria Giammarino accusò un malore poi risultato fatale mentre si trovava all'interno dell'anfiteatro Flavio. La notizia della scomparsa della 56enne fu diffusa anche sui media, che avevano anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Guida turistica morta al Colosseo, restituiti al fratello gli effetti personali di Giovanna Maria Giammarino: «Nella borsa oltre 10mila euro» - Sono stati restituiti al fratello gli effetti personali di Giovanna Maria Giammarino, la guida turistica di origini greche deceduta lo scorso 19 agosto all’interno del Colosseo. Scrive msn.com

