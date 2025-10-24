Giovane violentata nel reparto psichiatrico dell' ospedale | 28enne condannato a sei anni di carcere

Un uomo di 28 anni è stato condannato a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale. Oltre alla pena detentiva, sarà anche obbligato a risarcire la vittima, una 25enne, con una provvisionale di 20mila euro. I fatti contestati risalgono al 2021 e si sarebbero verificati all'interno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

