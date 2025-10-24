Giorni d’angoscia per il 47enne scomparso poi la svolta
Dopo oltre dieci giorni di angoscia, la famiglia del 47enne di Bolzano scomparso lo scorso 10 ottobre può tirare un respiro di sollievo: l’uomo è stato ritrovato in Baviera e, secondo le prime informazioni, sta bene.La scomparsaIl 47enne era stato visto per l’ultima volta in Alto Adige, in val. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
