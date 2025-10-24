Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro cerimonia religiosa e civile dell' Anmil

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, la sede territoriale Anmil di Ferrara organizza per domenica 26 ottobre 2025 una manifestazione dedicata al tema della sicurezza e della prevenzione. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle principali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

giornata vittime incidenti lavoroGiornata nazionale vittime incidenti lavoro, aumentano i mortali - PASIANO – La Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil che si è svolta oggi, 19 ottobre, a Pasiano di Pordenone, grazie alla sinergia con l’amministrazione Am ... Scrive pordenoneoggi.it

A Siracusa si celebra la 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - Si celebra, 26 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – istituzionalizzata con D. siracusanews.it scrive

75.a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti su Lavoro a Ferrara - I rappresentanti della sede territoriale Anmil di Ferrara organizzano una giornata dedicata, in programma per domenica 26 ottobre 2025. Secondo cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Vittime Incidenti Lavoro