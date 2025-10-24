Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro cerimonia religiosa e civile dell' Anmil
In occasione della 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, la sede territoriale Anmil di Ferrara organizza per domenica 26 ottobre 2025 una manifestazione dedicata al tema della sicurezza e della prevenzione. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle principali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
La 3ªG, nella giornata delle vittime innocenti della mafia, dedica un'attenta riflessione al ricordo di Rita Atria - facebook.com Vai su Facebook
? Settantacinquesima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Secondo i dati Inail anche nelle Marche crescono quelli mortali. ? https://rainews.it/tgr/marche - X Vai su X
Giornata nazionale vittime incidenti lavoro, aumentano i mortali - PASIANO – La Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil che si è svolta oggi, 19 ottobre, a Pasiano di Pordenone, grazie alla sinergia con l’amministrazione Am ... Scrive pordenoneoggi.it
A Siracusa si celebra la 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - Si celebra, 26 ottobre, la 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – istituzionalizzata con D. siracusanews.it scrive
75.a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti su Lavoro a Ferrara - I rappresentanti della sede territoriale Anmil di Ferrara organizzano una giornata dedicata, in programma per domenica 26 ottobre 2025. Secondo cronacacomune.it