Giornata mondiale dell’ictus il Besta per la prevenzione

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ottobre 2025 – Come riconoscere le avvisaglie dellictus? Il 29 ottobre è la Giornata mondiale dell’ictus e nella stessa data, dalle 10, in via Celoria 11 nella biblioteca scientifica ‘Renato Boeri’ della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, si svolgeranno incontri, confronti e dialoghi proprio sull’argomento. L’obiettivo è quello di far avvicinare la cittadinanza a questo tema, di cui si sa ancora troppo poco. Il 29 ottobre in via Celoria 11 – l’ingresso è gratuito, sino ad esaurimento posti – si parlerà di ictus attraverso gli interventi di specialisti di diverse discipline, tra cui neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

