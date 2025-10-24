Simbolo del Made in Italy nel mondo la pasta è l'alimento che maggiormente rappresenta l'Italia all'esterno, grazie anche alla forte richiesta del prodotto stesso. Per celebrare questo piatto così amato è stata dedicata una giornata, il World Pasta Day ovvero la Giornata Mondiale della Pasta e che cade il 25 ottobre. La pasta, del resto, non è un semplice alimento ma un vero e proprio simbolo della cultura gastronomica italiana, ma è anche sinonimo di convivialità, di alimentazione sana e di passione. È parte integrante della quotidianità e al contempo delle tradizioni locali, in particolare della cucina popolare semplice ma identitaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata Mondiale della Pasta, le 5 ricette imperdibili