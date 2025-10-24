ROMA – “In un contesto globale segnato da profonde incertezze sul piano geopolitico, da molteplici situazioni di conflitto armato e da tensioni internazionali su ampia scala, la Giornata delle Nazioni Unite è l’occasione per ribadire il ruolo chiave dell’Onu nel sostenere e rafforzare il dialogo multilaterale, la cooperazione internazionale, la pace fra i popoli”. E’ quanto sostiene sul suo canale Telegram l’ex ministro Renato Brunetta (foto), oggi presidente del Cnel, che poi aggiunge: “L’80esimo anniversario della sua fondazione ci sollecita, quindi, a riaffermare questi valori e proseguire il cammino lungo un percorso che sia in grado di coinvolgere governi e istituzioni e al tempo stesso la società civile e i corpi intermedi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata delle Nazioni Unite, Brunetta: “Ruolo chiave dell’Onu nel sostenere e rafforzare il dialogo multilaterale”