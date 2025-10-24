Giornata delle Nazioni Unite Brunetta | Ruolo chiave dell’Onu nel sostenere e rafforzare il dialogo multilaterale
ROMA – “In un contesto globale segnato da profonde incertezze sul piano geopolitico, da molteplici situazioni di conflitto armato e da tensioni internazionali su ampia scala, la Giornata delle Nazioni Unite è l’occasione per ribadire il ruolo chiave dell’Onu nel sostenere e rafforzare il dialogo multilaterale, la cooperazione internazionale, la pace fra i popoli”. E’ quanto sostiene sul suo canale Telegram l’ex ministro Renato Brunetta (foto), oggi presidente del Cnel, che poi aggiunge: “L’80esimo anniversario della sua fondazione ci sollecita, quindi, a riaffermare questi valori e proseguire il cammino lungo un percorso che sia in grado di coinvolgere governi e istituzioni e al tempo stesso la società civile e i corpi intermedi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi, 24 ottobre, ricorre la Giornata delle Nazioni Unite. E considerato tutto quello che sta accadendo nel mondo, le guerre, le ingiustizie, le crisi umanitarie, viene da chiedersi se ha ancora senso allora celebrarla. E con quale spirito. Lo abbiamo chiesto alla - facebook.com Vai su Facebook
24 ottobre – Giornata Mondiale delle Nazioni Unite - Ogni anno, il 24 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale delle Nazioni Unite (ONU), data che ne commemora la nascita ... Secondo voto10.it
La vignetta dedicata alla Giornata Mondiale delle Nazioni Unite - E’ dedicata alla Giornata Mondiale delle Nazioni Unite la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10. Da voto10.it
Venerdì 24 ottobre, Giornata Mondiale delle Nazioni Unite - Fa parte della «settimana delle Nazioni Unite», che viene commemorata dal 20 al 26 ottobre di ogni anno. Lo riporta ladigetto.it