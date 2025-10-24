Giornata della lotta alla contraffazione | il bilancio delle Fiamme Gialle
La 5° edizione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti – evento, organizzato dal MIMIT in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che oggi si terrà a Bari presso la Legione Allievi della Guardia di finanza – rappresenta l'occasione per tracciare il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GIORNATA DI LOTTA E ASSEMBLEE A TOR VERGATA VERSO LE ELEZIONI DEL 28 E 29 OTTOBRE BLOCCHIAMO TUTTO! Oggi a Tor Vergata è stata una giornata di lotta che ha visto, dalla mattina alla sera, una mobilitazione continua organizzata da stud - facebook.com Vai su Facebook
5ª Giornata della ‘Lotta alla contraffazione’: i numeri del 2025 della Guardia di Finanza - 344 denunciati: il bilancio della Guardia di Finanza sulla lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy ... Scrive citynow.it
Finanza: in nove mesi sequestrati 527 milioni di beni contraffatti - Bilancio in occasione della Giornata della lotta alla contraffazione ... Lo riporta laprovinciadibiella.it
Contraffazione, in 9 mesi sequestrati oltre 500 milioni di beni - ROMA La 5° edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti” – evento, organizzato dal MIMIT in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che oggi si terrà ... Segnala corrieredellacalabria.it