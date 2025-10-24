Giornalista ricoverata con vetro nell’intestino dopo aver mangiato con la figlia lasagne ad Ostia

Cosa è successo a Barbara Castellani all’Infernetto. «Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre la paura c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato la porzione di lasagne deve chiudere». Così racconta Barbara Castellani, giornalista e PR romana, l’incubo vissuto insieme alla figlia 23enne, studentessa universitaria, dopo aver acquistato un pranzo in una pizzeria-rosticceria del quartiere Infernetto, nella periferia sud della Capitale. Su Facebook ha condiviso un post in cui si mostra una flebo in ospedale, poi ha ricostruito l’accaduto nell’intervista a concessa a Il Messaggero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

