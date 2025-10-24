Giorgio Zenoni l’entusiasmo di un giovane e la sapienza di un maestro

Paolo Vitali ricorda l’amico e architetto Giorgio Zenoni, scomparso giovedì 23 ottobre all’età di 90 anni a Bergamo. Nel 2020 Giorgio Zenoni era stato protagonista del film “ Il condominio inclinato” dei registi Paolo Vitali e Alberto Valtellina. Caro Giorgio, mi immagino che se oggi potessi commentare la mia intenzione di dedicarti un ricordo, mostreresti con le consuete scarne parole un certo fastidio verso l’idea di commemorazione. Tutto ciò che è retorico so che non è mai stato di tuo gradimento e cercherò di evitarlo. Con te se ne va l’ultimo superstite del “gruppo”, quei quattro irriverenti che (sulle pagine di un “Casabella” del 1972 dedicate al loro lavoro) si sporgevano dalla balaustra del Duse con una certa sfacciataggine e uno sguardo sornione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

