Giorgini Enpacl | In 10 anni +42% fatturati studi consulenti lavoro

(Adnkronos) – "Negli ultimi 10 anni i fatturati degli studi dei consulenti del lavoro sono aumentati del 42% a fronte di una svalutazione del 19%. Anche il reddito si è alzato, siamo arrivati a un miliardo e 400 milioni e nella classifica degli ordini professionali siamo al terzo posto, quindi in una posizione medio alta. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com