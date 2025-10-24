Giorgini Enpacl | In 10 anni +42% fatturati studi consulenti lavoro

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Negli ultimi 10 anni i fatturati degli studi dei consulenti del lavoro sono aumentati del 42% a fronte di una svalutazione del 19%. Anche il reddito si è alzato, siamo arrivati a un miliardo e 400 milioni e nella classifica degli ordini professionali siamo al terzo posto, quindi in una posizione medio alta. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

giorgini enpacl 10 anniGiorgini (Enpacl): "In 10 anni +42% fatturati studi consulenti lavoro" - "Negli ultimi 10 anni i fatturati degli studi dei consulenti del lavoro sono aumentati del 42% a fronte di una svalutazione del 19%. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giorgini Enpacl 10 Anni