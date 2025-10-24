Giorgia ha dato il via ufficiale ai Live Show di X Factor 2025 con una performance che la lasciato tutti a bocca aperta
A X Factor 2025 la grande indiscutibile star è dalla scorsa edizione la padrona di casa Giorgia, che giovedì 23 ottobre ha inaugurato i Live Show con un opening super pop. Per lei mash-up sulle note di The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, del suo brano Il mio giorno migliore e di We Found Love di Rihanna feat. Calvin Harris. Una performance incredibile, che ha fatto esplodere l’ X Factor Arena: miglior inizio per #XF2025 non poteva esserci. GUARDA LE FOTO Giorgia condurrà X Factor 2025: una voce e mille talenti. Le foto più belle. Un esordio carico. Dopo l’opening di Giorgia per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi e i loro 12 artisti è cominciata la sfida che si è svolta in due manche, al termine delle quali è stata eliminata la band dei Copper Jitters, della squadra di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nel contesto della IV edizione di Musicomics, abbiamo premiato @Giorgia come Miglior Interprete Cine TV per il brano “Perditi”, da Oceania 2. Con la sua voce inconfondibile, Giorgia ha dato anima e profondità ad un brano che parla di coraggio, libert - facebook.com Vai su Facebook
Oggi si celebra la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004 per onorare uno dei più grandi italiani di cui l’Italia può fregiarsi. Con il suo straordinario viaggio di 533 anni fa, Colombo ha dato al mondo un altro mondo. Concepì un’avventura ch - X Vai su X