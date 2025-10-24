A X Factor 2025 la grande indiscutibile star è dalla scorsa edizione la padrona di casa Giorgia, che giovedì 23 ottobre ha inaugurato i Live Show con un opening super pop. Per lei mash-up sulle note di The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, del suo brano Il mio giorno migliore e di We Found Love di Rihanna feat. Calvin Harris. Una performance incredibile, che ha fatto esplodere l’ X Factor Arena: miglior inizio per #XF2025 non poteva esserci. GUARDA LE FOTO Giorgia condurrà X Factor 2025: una voce e mille talenti. Le foto più belle. Un esordio carico. Dopo l’opening di Giorgia per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi e i loro 12 artisti è cominciata la sfida che si è svolta in due manche, al termine delle quali è stata eliminata la band dei Copper Jitters, della squadra di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giorgia ha dato il via ufficiale ai Live Show di X Factor 2025 con una performance che la lasciato tutti a bocca aperta